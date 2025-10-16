10月15日、チェコサッカー協会は、同国代表のイワン・ハシェック監督の解任を発表した。チェコ代表は、北中米ワールドカップの欧州予選グループLでクロアチアに次ぐ２位につけているものの、９日に行われたホームでのクロアチア戦でスコアレスドローに終わると、続くアウェーでのフェロー諸島戦に１−２でまさかの敗戦。FIFAランキング136位で、わずか人口５万5000人の小国に敗れ、１位での本大会出場は厳しい状況となったのが