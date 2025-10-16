シーズン終盤を迎えている明治安田J2リーグ。FC今治は32節終了時点で9位につけ、J1昇格プレーオフ圏の6位以内を目指している。そうしたなか、10月25日（土）に行われる第34節のV・ファーレン長崎戦に関して、FC今治はホームのアシックス里山スタジアムにて、入場無料のパブリックビューイング（PV）を開催すると発表した。スタジアムに設置された大型映像装置を活用してのPVは今回が初めてとのこと。スタジアムのネーミングライツ