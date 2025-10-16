天丼･天ぷら専門店「天丼てんや」はこのほど、スタッフ発案の新作天丼の中から優秀作品を商品化する第5回『俺と私の天丼コンテスト』を開催した。2025年度は、総エントリー数106品の中から、金賞「ツナマヨちくわのまごころ天丼」(店内限定)、特別賞「鶏ごぼう天丼弁当」(持ち帰り限定)を商品化し、10月20日から11月2日までの期間限定で発売する。なお、いずれも7,500食限定のため、数量に達し次第販売を終了する。新千歳空港店･羽