消防によりますと、きょう午前9時すぎ、大石田町田沢で、20代男性が運転する木材を運搬していた車両が崖から7メートル下に転落したということです。 午前9時42分に「車両の単独事故で崖から落ちたようだ」と消防に通報がありました。 運転していた男性が車外に放り出されケガをしましたが、意識はあり、ドクターヘリで病院に搬送されたということです。