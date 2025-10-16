ファミリーマートは10月12日、東京三育小学校(東京都練馬区)のサッカー部へサプライズでおむすびを贈呈する式典を開催した。ファミリーマートでは、2025年7月発売の大谷翔平選手パッケージ商品「大きなおむすび僕の梅おかか」の売上の一部を活用し、全国の部活動に励む生徒たちを応援する社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」を展開している。ファミリーマート「大きなおむすび 僕の梅おかか」この度、同プロジェクトの一