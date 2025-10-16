１６日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）から６０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１５０円台後半で取引されている。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のミラン理事が１５日、米中貿易摩擦を巡り、世界経済の下振れリスクが生じているため、利下げの必要性が高まっているとの見解を示した。日米の金利差縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢になっている。対ユーロでは、２０銭程度円高・ユーロ安の１ユ