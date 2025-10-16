札幌市内のリサイクルショップでは強盗や客の迷惑行為を想定した訓練が行われ、店員がその対応策を確認しました。（訓練）「金出せ！早く出せ、金！」強盗への対応訓練では、店員が犯人の特徴を駆け付けた警察官に正確に伝えられるかなどを確認しました。 （訓練）「上着はどういう感じでした？」「黒の革ジャンのような」訓練では増加する客の迷惑行為への対応についても学びました。