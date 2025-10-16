【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエル軍は１５日、イスラム主義組織ハマスがパレスチナ自治区ガザで拘束していた人質のうち、新たに２人の遺体が引き渡されたと発表した。ハマスは１５日の声明で、人質の生存者２０人に加え、現時点で収容可能な遺体を返還したと主張した。２８人とされる死亡した人質のうち返還された遺体は一部にとどまり、イスラエルは反発する可能性がある。イスラエル軍によると、２