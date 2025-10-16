【WWE】RAW（10月13日／オーストラリア・パース）【映像】波紋を呼んだ日本人女子タッグの行動「実際の様子」日本人女子タッグの“逆ギレ報復”が大暴走。敗戦直後にもかかわらず、竹刀でボコボコに殴打し、テーブル上でDDTを炸裂。あっという間に地元凱旋の人気女子レスラーをテーブルKO葬で沈める大暴れ。会場全体から大ブーイングが沸き起こった。リア・リプリーとカイリ・セインのシングルマッチが「クラウン・ジュエル」