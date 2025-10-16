弁護士の紀藤正樹氏（64）が16日、X（旧ツイッター）を更新。自民党が政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員との参院会派を結成したことについて私見を述べた。紀藤氏は、NHK党の立花孝志が街頭演説の際に旧統一教会との関係について説明した動画を引用。立花氏は「少なくとも統一教会の人からお金はもらっていませんから」とした上で「『応援してあげる』っていうから『ありがとう。何の応援ですか？』っていった