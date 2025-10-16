ILLIT（アイリット）が「THE FIRST TAKE」に再び登場し、『Magnetic』に続き『Almond Chocolate』でも美しい歌声で魅了した。【写真】ILLIT、麗しい“韓服姿”で魅了！10月15日22時、ILLITがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第600回に出演し、今年の上半期に旋風を巻き起こした初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』を披露した。ILLITは先立って第596回に登場し、デビュー曲『Magnetic』のシティポップアレンジを披露。動