人気K-POPボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が、韓国の地下鉄を“スキズ一色”に染める。【写真】Stray Kids・ヒョンジン、“緑一色”の強烈ヘア人気スナック菓子「ペペロ」などで知られる韓国の大手食品企業ロッテウェルフードは、11月11日の「ペペロデー」に向けて、同日までソウル地下鉄2号線で参加型イベント「Stray Kidsが隠したペペロを探して！」を実施する。イベントは参加者たちが自ら問題を解くゲーム要素を