AppleがM4チップに続くAppleシリコン「M5」を発表しました。さらに、このM5チップを搭載したMacBook Pro、iPad Pro、第2世代Apple Vision Proも発表されました。M5搭載の14インチMacBook Pro・iPad Pro・Apple Vision Proは2025年10月16日(木)から予約受付が開始しており、2025年10月22日(水)に発売されます。Apple、AppleシリコンのAIパフォーマンスに次なる進化をもたらすM5を発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsr