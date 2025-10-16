あなたは読めますか？突然ですが、「合羽」という漢字読めますか？誰もが知っている雨具の名前ですが、漢字で見ると「ごうはね」などと読んでしまう方もいるかもしれません。気になる正解は……「かっぱ」でした！「合羽（かっぱ）」の意味は、「雨や雪の日に着る外套（がいとう）。レインコート」のことです。「雨合羽（あまがっぱ）」とも呼ばれます。この言葉は、16世紀にポルトガルから伝来した外套（マントやケープのようなも