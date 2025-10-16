あなたは読めますか？突然ですが、「謦咳」という漢字読めますか？あまり見慣れない漢字かもしれませんが、実は格式高い場面で使われる言葉の一部として知られています。気になる正解は……「けいがい」でした！「謦咳」の意味は、もともとせきやせきばらい（咳払い）そのものを指しますが、特に尊敬する人や身分の高い人の咳払い、さらにはその人が話したり笑ったりする声を指す言葉として用いられます。日常会話で「謦咳」単体を