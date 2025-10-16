NTTタウンページは10月15日、全国の企業・事業所情報を収録したiタウンDB （iタウンページデータベースの略称）を活用したSaaS型企業リスト検索サービス「iタウンDBサーチ」を販売開始すると発表した。同サービスの提供は11月4日に開始される予定。○「iタウンDBサーチ」の概要「iタウンDBサーチ」は、iタウンDBにさまざまな付加価値情報を組み合わせた企業データベースから、属性や特徴を絞り込んでリストを検索・作成できるサー