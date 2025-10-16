通信カラオケ「JOYSOUND」では、観て楽しめる多彩な映像コンテンツサービス「みるハコ」で、10月29日にVシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』のBlu−ray & DVDが発売されることを記念して、2024年春に公開されたVシネクスト『キングオージャーVSドンブラザーズ』を無料配信する。10月17日から12月16日までの期間中、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入の全国のカラオケルームで楽しめる