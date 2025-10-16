ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は10月16日より、「ハロウィンモンブラン」を期間限定で販売している。ビッグボーイ「ハロウィンモンブラン」「ハロウィンモンブラン」は、しっとり濃厚なブラウニーにミルクジェラート、ミックスナッツをのせ、強い甘みと芳醇な香りが特長の“紅はるか”入りのペーストをしぼったハロウィン限定デザート。仕上げにはおばけの目に見立てたマシュ