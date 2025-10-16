子育て中の日常を映したInstagramの投稿に対し、フォロワーから寄せられた「服装がおばさん」というコメント。この一言に衝撃を受け、ファッションのイメージチェンジに挑戦した41歳女性の変身記録が注目を集めています。投稿主は、3人の男の子を育てるはなさん（@obasan_hana41）。その辛辣な一言をきっかけに、彼女の自己肯定感を大きく変える挑戦が始まりました。【写真】10年ぶりのスカート姿…気持ちも明るくなりましたSNSに