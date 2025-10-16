第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。暑さ対策で、今年は昨年より約１時間早まる午前８時半スタートとなり、４２チームによる激戦が予想される。（北條豊）ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）の距離で、陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、市街地を経て、国営昭和記念公園のゴールを目指す。各校の上位１０人の合計タイムが