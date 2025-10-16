お笑いコンビ、ペナルティのワッキー（53）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。足を切断したことが明らかになった東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）と再会した写真を公開した。ワッキーは「同期の亮さんと二人で、東京ダイナマイトのハチミツ二郎に会って来ました」と、元ロンドンブーツ1号2号の田村亮とともに、車いすのハチミツを見舞った写真をアップ。「壮絶な病との闘いだった。でも二郎ちゃんは全くへこたれていなか