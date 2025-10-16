ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 中学2年生で妊娠、シングルマザーに 母と行ったラーメン店で気が付い… ABEMA 素朴な疑問 結婚 人生 中学生 家族 ちゃお エコ トイレ 国宝 中絶 バラエティ マイナビニュース 中学2年生で妊娠、シングルマザーに 母と行ったラーメン店で気が付いた 2025年10月16日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12日配信のABEMAの番組に、中学2年生で妊娠した女性が登場した 母とラーメン店に行き、「お腹が大きくない？」と言われ妊娠に気づいたそう つわりなどはなかったといい「そのときにはもう妊娠5カ月だった」と話した 記事を読む おすすめ記事 アンミカ「私、鉄の肝臓なんで」、中田英寿氏厳選の日本酒に「大人の五味が全部入ってる」絶賛 2025年10月13日 15時58分 【紫菊賞】断然人気ロードラヴォールがデビュー2連勝 2025年10月11日 16時5分 もーりーしゅーと、頬キス＆バックハグに会場悶絶 色違いカーディガンで仲良く登場【TGC北九州2025】 2025年10月11日 20時39分 「信じられない…」人気アイドルが“ドン引き” バレーボールの最高到達点に愕然 「いやいやありえないw」ファンも驚き 2025年10月12日 9時14分 ME:I・KEIKO（清水恵子）、桜庭遥花のタオルを持ちCUTIE STREETのライブへ「グッズ持ってるの最高」「日プ女子の絆尊い」の声 2025年10月15日 12時27分