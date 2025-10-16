＜BMW女子選手権初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第1ラウンドが進行している。竹田麗央が前半を4バーディ・1ボギーで回り、3アンダー・首位タイで後半に入っている。【写真】めっちゃカッコイイ高級車がいっぱい山下美夢有と吉田優利は2アンダー・5位タイ。畑岡奈紗、岩井明愛、馬場咲希は1アンダー・11位タイにつけている。2戦連続トップ3入り中の勝みなみ、岩井千怜はイーブ