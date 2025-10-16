15日にアメリカ・ワシントンでG7＝主要7カ国の財務大臣・中央銀行総裁会議が開催されました。出席した加藤財務相は、中国のレアアース輸出規制強化について日本としても強い懸念を示し、中国に対しG7各国で結束して対応していくべきと主張したことを明かしました。一方で、G7各国による中国への対応が報復の連鎖を招くことになれば、世界経済や市場に悪影響を与えかねないことから、こうした動きが市場に与えるリスクを注視し、為