１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、お姫様育ちで家事は一切できないタエ（北川景子）が、一念発起しトキ（高石あかり）からしじみ汁の作り方を習う。体を壊した傳（堤真一）の看病のため、雨清水家で家事をするトキは、ある日、台所で転んでしじみをぶちまけてしまう。大きな音にタエが台所をのぞくと、割れた器の破片で手を切ってしまったトキがいた。タエは「休んでいなさい。しじみぐらい拾えます