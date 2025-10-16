乃木坂46の井上和（20）が16日までに自身のインスタグラムを更新。仕事終わりに東京ディズニーランドに行ったことを報告した。自身のインスタグラムで「お仕事終わり誘ったら一緒に行ってくれた」と記した。そして東京ディズニーランドで撮影した9枚の写真を投稿した。さらに最後の2枚には“誘ったら一緒に行ってくれた”というグループメンバーの小川彩の写真を公開した。