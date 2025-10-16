押収されたトレーディングカード＝16日午前、警視庁池袋署他人名義のクレジットカード情報を使い、高額なポケモンカードを不正購入したとして、警視庁犯罪収益対策課は16日までに、私電磁的記録不正作出・同供用と窃盗などの疑いで、栃木県栃木市、自称物販業中沢友来容疑者（24）を再逮捕した。同課によると、カードは転売されていた。昨年3月〜今年9月に約5千万円分の被害があったとみられる。再逮捕容疑は何者かと共謀して3