全国に誇りたい新潟のグルメ。今夏は秋の味覚・キノコがたっぷり入ったキノコそばを紹介します。海鮮丼がついたお得なセットにも注目です。 新潟市西区にある『そば処山よし』。いま、季節限定で提供されているのが、秋の味覚・キノコがたっぷり入ったキノコそばです。【そば処山よし古俣稔 店主】「マイタケ・シメジ・エノキ・ナメコ。いっぱい入れたほうがおいしくなる」麺は自家製の二八そばを使用。毎朝、店主の古俣さんが