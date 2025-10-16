バンダイ ライフスタイル事業部は、TVアニメ『HUNTER×HUNTER』よりゲンスルーのサングラスを、2025年10月10日16時より、プレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ! 」にて発売する。TVアニメ『HUNTER×HUNTER』よりゲンスルーのサングラスが登場昨年SNSを賑わした戸愚呂弟のサングラスにつづく、尖ったサングラスが登場。本商品は、TVアニメ『HUNTER×HUNTER』に登場するゲンスルーをフィーチャーしたアイテム