チャンネル登録者数211万人のYouTuber・ぷろたんさんが、2025年10月10日に公式YouTubeチャンネルを更新。「婚約者に振られました。」と題し、失恋したばかりの気持ちを語った。「早くない？」動画では近況報告の後に「振られましたね」と切り出したぷろたんさん。実は、結婚を考えていた人がいたのだという。現在、フィジーク大会に向けて体作りをしているぷろたんさんは、大会が終わった後、結婚することを考えていたそうだ。婚約