北海道札幌を拠点に活動する3人組オルタナバンドCVLTEが、3rd Album『PHOBIA SYNDROME』を12月に配信リリースすることを発表した。海外アーティストとのコラボレーション楽曲も収録されたEP『the voYd cried whY.』を6月に配信リリースし、8月15日（金）には豊洲PITで開催されるCHASE ATLANTICの初来日公演にもゲスト出演。10月15日にはシングル「shinjuku syndrome.」をリリースしたばかりのCVLTE。アルバムのリリース日や収録楽