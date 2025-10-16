物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は9月25日に亡くなった新野新さんを取り上げる。＊＊＊持ち味は柔らかさ放送作家の新野新（しんのしん）さんは、関西ではおなじみの顔だ。請われてラジオやテレビに出演するようになり、タレントとしても有名になった。そのきっかけは1978年に始まった、ラジオ大阪の深夜番組「鶴瓶・新野のぬかるみの世界」である