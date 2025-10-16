ＮＹ原油時間外取引上昇、インドがロシア原油購入停止を約束供給ひっ迫懸念 東京時間10:52現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝58.75（+0.48+0.82%） NY原油は時間外で上昇。 インドがロシアから原油を購入することを止めると約束したとトランプ氏が語った。世界最大の原油輸入国の1つであるインドが代替供給源を求める可能性があり、今後供給が逼迫するだろう。