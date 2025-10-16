東京金史上最高値更新米中対立や米政府閉鎖で安全資産に買い 東京時間10:56現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝20978.00（+245.00+1.18%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4241.30（+39.70+0.94%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 東京金は史上最高値を更新、時間外でNY金も最高値を更新している。米中対立や米政府機関閉鎖の長期化が懸念されており、安全資産である金に