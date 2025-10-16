通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇、ベッセント発言に警戒 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.826.057.846.45 1MO9.806.567.926.78 3MO9.626.718.207.28 6MO9.626.818.447.45 9MO9.636.918.677.64 1YR9.647.038.787.79