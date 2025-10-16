今年5月に第2子出産を発表した俳優の石原さとみ（38）が、花王の柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」の新製品のビーズ型洗たく用香りづけ剤『ハミングフレア アロマビーズ』のCMに出演する。【動画】ハッピーオーラ全開！キュートすぎる石原さとみCMは石原が『ハミングフレア アロマビーズ』を試して、カラフルなビーズや、パッと開いた花を思わせる香りに「なにこれ？楽しすぎる！かわいすぎる！」と、いつもの洗たくがゴ