タレントのさとう珠緒（52）が16日までに自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「吉祥寺シアターで南果歩さん主演の『ハハキのアミュレット』を観劇」と題してつづり始めた。「伝統を継承する難しさなど色々考えさせられつつ、心がほっこり。どの世代の人が観ても共感するお話になっててとても素敵な作品でした」と舞台の感想を記した。「南果歩さんのお芝居が素晴らしか