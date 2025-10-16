ギタリスト布袋寅泰（63）が16日、インスタグラムを更新。英ロンドンO2アリーナでONE OK ROCKの"DETOX TOUR"を鑑賞したと報告した。布袋は「観た。執念でここまで上り詰めたバンドの凄みすら感じさせる渾身のライブ。胸を張りオーディエンスと対峙するTakaくんは時にフレディー・マーキュリーを彷彿とさせる存在感。張りのある声が本当に気持ちいい」と、ボーカルTaka（37）に最大限の賛辞を送った。さらに「Toruくんのプログレッ