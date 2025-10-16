日時計をモチーフにしたデザインの「三井住友カード Visa Infinite」。カラーはグレイッシュブラウン。2026年度にセカンドカードとしてメタルカード（手数料3万3000円）を発行予定（写真：筆者撮影）【画像あり】これなら年会費10万円も納得？「 Visa Infinite」だから得られる“経済的なメリット”と“特別な体験”三井住友カードが9月30日に発行を開始した「三井住友カード Visa Infinite（ビザ・インフィニット）」。一般申し