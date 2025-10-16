大末建設が大幅続伸。１５日の取引終了後、元芸人で著名投資家の井村俊哉氏が共同で代表取締役を務める投資顧問会社Ｋａｉｈｏｕ（東京都港区）の助言を受けたファンドを手掛けるｆｕｎｄｎｏｔｅ（同）が、大末建の株式を買い増していたことが明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、ｆｕｎｄｎｏｔｅの保有割合は１２．８５％から１３．８６％に上昇した。報告義務発生日は７日。保有目的は「