ＴＥＮＴＩＡＬがストップ安の水準となる前営業日比７００円安の４２９０円に売られた。同社は１５日の取引終了後、２５年８月期の単独決算（７カ月の変則決算）を発表。売上高は１１１億３４００万円、最終利益は８億１７００万円だった。決算期間の変更のため、前の期と比較した増減率の記載はない。あわせて１００株以上を６カ月以上継続保有する株主を対象に、保有株式数に応じてオンラインストアや直営店で利用できるマイル