ソフトバンクグループがマドを開けて大幅高に買われる異彩人気。売買代金も２位以下を大きく引き離す圧倒的な物色人気を集めている。前日の米国株市場ではＮＹダウが後半値を消し小幅マイナス圏で引けたものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は買い直され上昇して引けた。米ハイテク株高は同社株には追い風となる。また同社傘下のアーム・ホールディングス＜ARM＞も堅調だった。一方、信用取組