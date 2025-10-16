サイエンスアーツが急反落。１５日の取引終了後、２５年８月期の単独決算発表にあわせ、２６年８月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２５．１％増の２０億６９００万円、経常利益は同６０．７％増の１億４８００万円を見込む。また初配当として期末に１円の配当を計画する。もっとも株価は決算発表前の１５日に水準を切り上げていたとあって、発表に対して買い向かう姿勢は限られ、利益確定売りに押される格好