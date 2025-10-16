午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８６５、値下がり銘柄数は６４４、変わらずは１０２銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、電気・ガス、非鉄金属、精密機器など。値下がりで目立つのはその他製品、保険、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS