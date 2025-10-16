１試合で３人の守護神が出場。そして決勝進出を果たした。チリで開催されているU-20ワールドカップの準決勝で、モロッコはフランスと対戦。32分にPKで先制するが、64分にアクシデント。先発の１番ヤニス・ベンショーシュが負傷交代。代わって控えGKの12番イブラヒム・ゴミスが途中出場する。モロッコは59分に同点弾を許し、タイスコアで延長戦を迎える。スコアボードが動かないまま、120＋５分、PK戦を見据えてか、第３GKの1