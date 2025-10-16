サッカーのキリンチャレンジカップ2025で日本がブラジルに勝利を収めた試合で、伊東純也が見せた突破が中国のSNS上で話題になっている。日本代表は14日、ワールドカップ（W杯）で過去最多の5度の優勝を誇る「王国」ブラジルと東京スタジアムで対戦した。前半にブラジルが2点をリードするも、後半に日本が南野拓実、中村敬斗、上田綺世のゴールで逆転。過去2分11敗のカナリア軍団を相手に14回目の対戦にして初めて勝利を挙げた。こ