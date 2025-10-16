16日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝150円59銭前後と、前日午後5時時点に比べ68銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝175円74銭前後と27銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース