起訴状の内容を認めている小瀬村被告「間違いありません。大変申し訳ありませんでした」10月２日午前10時。白いポロシャツに黒のズボン、白いマスクをつけ、手錠をかけられた小瀬村史也被告（37）が法廷に入った。この日の裁判では、21席の傍聴席に100人超の希望者が訪れるなど、関心の高さがうかがえる。小瀬村被告の前髪は伸びており、ところどころに白髪が目立つ。証言台に立つ姿は終始、下を向いており、手を前に組んでいた。