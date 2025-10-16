警察庁は１６日、１１月下旬の「犯罪被害者週間」を今年から「犯罪被害者月間」に変更し、１１月１日〜１２月１日とすると発表した。支援の輪をさらに広げるのが狙いで、被害者支援のボランティア活動や関連団体への募金などへの協力につなげたい考えだ。犯罪被害者週間は「犯罪被害者基本法」が２００４年１２月１日に成立したことにちなみ、１２月１日までの１週間とされてきたが、被害者団体などからは拡充を求める声が上が