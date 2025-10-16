20日から順次放映される「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」のリニューアル新CMに、新アンバサダーのFANTASTICSの八木勇征（28）が登場する。【映像】空から舞い降りてくる八木勇征インタビューではCMにちなみ、温めてあげたい人を聞かれると八木は次のように答えた。八木「FANTASTICSのメンバーで、同い年の堀夏喜がめちゃくちゃ冷え性なんです。僕も末端冷え性なんですけど、僕以上に寒がりなので、僕が妖精として彼を温めて